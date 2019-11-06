Россия освоила изобретения замученного в СИЗО «русского Илона Маска»

Освоение информационных моделей (ИМ) для ремонта дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 (шифр «Варшавянка») проходит успешно. Об этом изданию Mil.Press FlotProm сообщил глава Технического управления Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирал Игорь Зварич.

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«Инфомодели флотом востребованы и сейчас осваиваются. Они уже используются на Черноморском флоте [ЧФ], в перспективе то же самое применим на Тихоокеанском флоте при ремонте ДЭПЛ проекта 636.3. Систему ремонта подлодок на ТОФ [Тихоокеанский флот] планируется развернуть на основании полученного на ЧФ опыта», — сказал военный.

Как пишет Mil.Press FlotProm, речь идет о трехмерных ИМ субмарин проектов 636.3 и 677, созданных специалистами петербургской компании «НовИТ Про».

В апреле 2018 года «Новая газета» сообщила, что инженер Валерий Пшеничный, основавший данную фирму и называемый друзьями и коллегами «русским Илоном Маском», умер в следственном изоляторе (СИЗО) из-за пыток и изнасилований. Пшеничному принадлежит идея создания полного виртуального макета субмарины и возможности при помощи мобильного дата-центра проведения ее дистанционного ремонта. Последнее решение инженер не успел запатентовать, поскольку в январе 2018 года был арестован.

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