Депутат Пахомов назвал выступление Рашкина «трусливым плевком»

Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Сергей Пахомов назвал выступление коммуниста Валерия Рашкина в Государственной Думе «пустыми обвинениям и трусливым плевком».

Ранее член КПРФ Валерий Рашкин попытался заступиться за своего однопартийца Павла Грудинина, в отношении которого Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» и решил взыскать в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

«С трибуны Государственной Думы от представителя коммунистов прозвучали неподобающие депутату выражения в адрес моего коллеги по парламенту Юрия Воробьева — героя России, легендарного человека стоявшего у истоков создания одной из самых важных служб реагирования в стране, спасшей тысячи жизней по всему миру, а также в адрес губернатора моей родной Московской области Андрея Воробьева, благодаря ежедневному труду которого в регионе построены сотни школ, детских садов, спортивных центров, а наши города превращаются из захолустных райцентров в благоустроенные по современным мировым стандартам территории, за что жители области два раза подряд однозначно сказали ему спасибо на губернаторских выборах, — заявил Сергей Пахомов. — Не давая личных оценок, замечу, Государственная Дума — это место для политических дискуссий, но ее трибуна — не место для пустых обвинений и трусливых плевков. Нет и не может быть оправдания подобной истерике».