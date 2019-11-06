Севший на мель около Стокгольма российский паром вернулся в порт

Паром российского оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» вернулся в порт Стокгольма для проверки. Об этом сообщает РИА Новости.

177-метровый корабль, который в результате инцидента оказался обесточен, был взят на буксир, а после перезапуска генераторов сумел самостоятельно причалить. После проверки паром отправится по запланированному маршруту в Хельсинки, а оттуда — в Санкт-Петербург.

Паром «Принцесса Анастасия» был построен в 1986 году на финской верфи Wärtsilä в Турку, на его борту могут разместиться до 2500 пассажиров и до 580 автомобилей. В момент инцидента на нем находились, по уточненным данным, 866 пассажиров.

О ЧП с паромом сообщалось ранее 6 ноября. Корабль сел на мель около Стокгольма, для устранения последствий на место инцидента были направлены аварийно-спасательные службы.

25 сентября 82-метровое грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель в Швеции из-за того, что его капитан-россиянин уснул за штурвалом. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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