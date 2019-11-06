Российский солдат пропал без вести после издевательств в части

Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области разыскивают 20-летнего военнослужащего-контрактника Николая Фендрикова, который еще около месяца назад покинул воинскую часть и не вернулся. О пропаже солдата стало известно недавно: как выяснилось, у него были конфликты с сослуживцами, пишет портал 74.ru.

Фендриков перестал выходить на связь 10 октября. В тот день у него был выходной, а за три дня до пропажи он в хорошем настроении созвонился с родными. О том, что солдат покинул часть, стало известно не сразу, поскольку он звонил родителям с чужого номера и не часто, так как потерял свой мобильный телефон. Для того чтобы разобраться в ситуации, в воинскую часть приехала его мать Лилиана Фендрикова.

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«Я вышла на улицу, просто взяла фотографию сына на телефоне показала — и первые же попавшиеся [солдаты] мне сказали: "Да, у него были проблемы". Они ему предлагали: "Давай мы тебе поможем". Он сказал: "Нет, я сам справлюсь"» — рассказала женщина. По ее словам, один из сержантов заметил, что Фендриков спит в наряде и сказал ему: «Ты будешь мне платить». Лилиана добавила, что этот солдат вместе с еще одним контрактником постоянно «гнобили» ее сына.

«Он (второй контрактник — прим. "Ленты.ру") сказал: "Я с Сирии приеду — вообще тебя урою". Он уехал в Сирию, а вместо себя оставил дагестанцев. Они подходили к банкомату, но не близко, чтобы камеры не сняли. Сын подходил к банкомату, снимал деньги и полностью им отдавал деньги», — сказала Фендрикова, добавив, что у сына оставалось несколько тысяч рублей. При этом сам Николай не упоминал о проблемах в разговорах с родителями, подчеркивая, что ему нравится служить, что его мечта сбылась.

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В день пропажи Фендриков покинул часть вместе с еще одним сослуживцем Александром, однако последний вернулся в часть и позднее встретился с матерью пропавшего контрактника. Он показал ей последнюю фотографию Николая. По словам матери, он был трезв, хотя командование воинской части утверждает, что тот «по всем барам прошелся, по бабам, по проституткам». «Это начальство их отследило, сказали, что он так проходил. Короче, хотят от своего места [ответственность] убрать куда-нибудь», — заключила женщина.

Родные в то же время не исключают, что Фендриков пропал без вести из-за издевательств в воинской части.

По неподтвержденным данным, с издевательствами в воинской части в Забайкальском крае столкнулся Рамиль Шамсутдинов, застреливший 25 октября восьмерых сослуживцев. Рядовой сразу сдался группе антитеррора и заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.

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