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Появились подробности дела об убийстве дочери миллионера во время кругосветки

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Grace Millane

Убийца дочери миллионера, тело которой было обнаружено в кустах возле дороги в Новой Зеландии, отправился на свидание с другой девушкой сразу после преступления. Об этом сообщает Metro.

Как стало известно в ходе расследования, 27-летний обвиняемый задушил англичанку Грейс Миллан (Grace Millane), с которой он познакомился через Tinder, во время грубого полового акта. После содеянного тем же днем мужчина пошел на встречу с другой женщиной, найденной им в том же приложении для знакомств.

Подозреваемый отрицает свою вину и утверждает, что он понятия не имел, что Миллан потеряла сознание после секса. Однако следователи проанализировали его запросы в интернете и пришли к выводу, что мужчина сделал все, чтобы избавиться от тела после убийства и его действия были намеренными.

«Задушить кого-то собственными руками — это не случайность. Все факты указывают на то, что это не могло быть несчастным случаем», — отметил прокурор Робин Маккубри (Robin McCoubrey).

9 декабря 2018 года полиция обнаружила в Новой Зеландии тело пропавшей во время кругосветного путешествия туристки из Англии. 22-летняя дочь миллионера Грейс Миллан перестала выходить на связь за несколько дней до этого. Ее тело было спрятано в кустах возле так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Предположительно, убийца привез его туда на арендованной машине, которую позже оставил за 300 километров, в городе Таупо на севере Новой Зеландии.

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