Названа стоимость нового мегапроекта в Крыму

Предварительная стоимость нового моста в Севастополе, который должен соединить южную и северную части города, составляет 49,9 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в государственных органах.

Отмечается, что деньги на проект выделит федеральный бюджет в рамках господдержки, которая предназначена для Севастополя. Частично расходы возьмет на себя дорожный фонд города.

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В настоящее время между двумя частями города ходит паром, а также курсируют автобусы. В случае плохой погоды суда перестают ходить, и на улицы выводят дополнительный транспорт. Это иногда приводит к дорожному коллапсу.

Впервые идею связать части города мостом озвучил президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года. В апреле этого года крымский филиал Главгосэкспертизы одобрил проведение оценки проекта на первом этапе. Тогда утверждалось, что мост будет вантовым, четырехполосным, с общей протяженностью четыре километра, включая подходы.

В июне стоимость самого моста и рокады, которая соединит переход с дорожной сетью Севастополя, оценивалась в 70-75 миллиардов рублей. Тогда губернатор Дмитрий Овсянников, уже покинувший свой пост, отмечал, что проектирование займет один или полтора года, а само строительство — четыре года. В свою очередь, врио главы города Михаил Развозжаев предположил, что до проектировки моста остается более двух лет.

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