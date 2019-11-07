Уилл Смит прошел колоноскопию и посвятил этому видео

Актер Уилл Смит записал видео, на котором он готовится к колоноскопии и проходит эту процедуру. Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

В видео Смит демонстрировал процесс подготовки к процедуре, пояснив, что врач посоветовал ему пройти ее в рамках профилактики, так как ему больше 50 лет. Он отметил, что в течение суток перед процедурой принимал слабительное и ничего не ел.

В больнице Смит переоделся в специальную одежду и носки. Он проходил колоноскопию под наркозом. После того как актер очнулся, он побеседовал с проводившим процедуру врачом и отправился домой на кресле-каталке.

Когда пришли результаты колоноскопии, выяснилось, что в кишечнике Смита был обнаружен полип, который удалось удалить. «Когда я решал, что буду снимать влог, думал, это будет весело. Не ожидал, что у меня найдут предраковый полип», — признался актер.

Ранее Смит и его жена, Джада Пинкетт-Смит, рассказали, что их напугала веганская диета их сына Джейдена. По словам знаменитостей, их 21-летний сын выглядел крайне истощенным и бледным, а под его глазами были темные круги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!