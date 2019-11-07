В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ермакова, выход американской стороны из любых обязательных для них договоренностей является ударом по международной безопасности. «К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», —отметил он.

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Представитель МИД добавил, что Россию удивило заявление о возможном выходе США из договора. При этом Москва готова предпринять ответные меры, отметил Ермаков. Однако подробности он раскрывать не стал.

В конце октября американские СМИ сообщили, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ, согласно которому США намерены выйти из Договора по открытому небу. Отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Однако противники договора в администрации Трампа считают, что он позволяет России собирать разведданные в США.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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