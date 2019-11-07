Мировой долг достиг рекорда в 188 триллионов долларов, об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее заявление опубликовано на сайте организации.

Георгиева рассказала об экономической ситуации в мире на конференции имени Жака Полака. Она отметила, что это максимум за последние сорок лет. Похожая ситуация в мире последний раз наблюдалась во времена Второй мировой войны.

Глава МВФ объяснила желание государств брать в долг древней привычкой. Она привела в пример прошлое, когда люди брали семена в долг и возвращали после сбора урожая. По ее словам, банки и кредиторы играют такую же роль, «сажая семена». Однако Георгиева высказала опасения насчет такой ситуации. Она сказала, что в истории были и мировые финансовые кризисы, которые происходили из-за необоснованных кредитов.

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Также директор-распорядитель фонда предупредила об угрозе экономической стабильности. Основными проблемами она назвала торговые войны и неопределенность с Brexit. Альтернативой займам Георгиева предложила государствам инвестиции.

Ранее Кристалина Георгиева предположила, что мировая экономика затормозится. Она спрогнозировала увеличение корпоративного долга и назвала такую ситуацию негативным последствием торговых войн.

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