Европа оказалась на грани кризиса

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Европейская экономика по итогам 2019 года покажет самые низкие с 2013 года результаты — ее рост составит всего 1,4 процента против 2,3 процента в прошлом году, следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного на сайте организации.

Авторы ожидают, что в 2020 году рост ВВП немного восстановится и составит 1,8 процента, в 2021-м — 1,9 процента. При этом в странах с наиболее развитой на континенте экономикой показатели будут хуже, чем в целом по Европе: 1,3 процента в 2019 году, 1,5 — в 2020-м, 1,6 — в 2021-м.

Еще слабее прогнозы относительно будущего еврозоны. Там МВФ предсказывает рост на уровне 1,2 процента по итогам нынешнего года, 1,4 процента — в ближайшие два года.

В качестве причин рекордно слабого роста указываются замедление мирового спроса, а также снижение капитальных расходов в азиатских странах. Смягчающим фактором, без которого замедление было бы еще сильнее, станет большой спрос в США, однако и он в будущем, вероятно, будет замедляться, говорится в прогнозе.

В России темпы роста будут ниже общеевропейских в 2020 году (1,1 процента против 1,4), однако выше — в следующие два года (1,9 и два процента против 1,8 и 1,9 соответственно).

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