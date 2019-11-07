В Израиле отреагировали на возможное попадание «Пращи Давида» в руки россиян

Власти Израиля не видят повода для беспокойства из-за возможной утраты ракеты-перехватчика, выпущенной из системы противоракетной обороны (ПРО) David's Sling («Праща Давида»), и ее попадания в руки российских военных. Об этом заявил экс-советник министра внутренней безопасности страны Алекс Векслер, передает НСН.

По его словам, инцидент с пробным пуском двух ракет в сторону Сирии произошел полтора года назад. После того как израильские военные поняли, что сирийцы не ведут ответный огонь, было решено запустить самоуничтожение снарядов. «С точки зрения израильских военных, обе ракеты были уничтожены. Но некоторые специалисты считают, что одна ракета наверняка была уничтожена, а вторая упала на территории Сирии и, возможно, попала в руки сирийцев, а затем и российские специалисты подъехали», — сказал Векслер.

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Россияне, скорее всего, изучили устройство новейшей израильской ракеты, считает бывший советник министра. Однако в Израиле «не слишком серьезно» к этому относятся, поскольку достоверных доказательств попадания ракеты в руки российской армии пока нет. «Всегда есть опасность утраты секретов. Но 100-процентных доказательств этого нет», — добавил Векслер.

О захвате противоракеты «Пращи Давида» стало известно 6 ноября. По информации портала Sina, две противоракеты были выпущены по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка» Военно-воздушными силами Израиля 23 июля 2018 года. Из-за технического сбоя аппарат не попал в цель и оказался на территории Сирии. Прибывшие на место предполагаемого приземления сирийские военные обнаружили ракету неповрежденной. Они, как утверждается, доставили перехватчик на сирийско-российскую базу, а затем передали Москве для дальнейших исследований.

Израиль начал тестировать элементы «Пращи Давида» в 2016 году. Испытания модернизированного варианта системы завершились в 2017 году. Многоуровневая система ПРО предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon.

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