Командиров начнут увольнять из-за недовольных солдат

Настроение и поведение солдат и офицеров российской армии возьмут под строгий контроль. Об этом пишет газета «Известия».

Источники издания в Минобороны рассказали, что в каждом военном округе будет создан социологический центр, сотрудники которого будут оценивать уровень морально-политического состояния (МПС) личного состава. Если этот показатель в какой-либо части будет признан низким, командиров будет ждать наказание вплоть до увольнения.

Социологические центры войдут в подчинение Главному военно-политическому управлению (ГлавВоенПУР). В них будут работать офицеры с профильным образованием. Особо отмечается, что работа в центрах будет вестись как в мирное, так и в военное время.

Опрошенный газетой эксперт пояснил, что военный социолог поможет понять, доходят ли приказы командования до рядовых и как они выполняются, выявить признаки назревающего недовольства, оценить профессиональную пригодность командира, а также определить МПС готовящихся вступить в бой частей. При низких показателях подразделение выведут из боя и с ним проведут специальную работу военные психологи, замполиты и командиры взводов.

29 октября председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская заявила, что массовое убийство в забайкальском поселке Горный, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, произошло из-за неуставных отношений, с которыми не боролось начальство. Она предложила заранее проверять командиров при назначении: их прежнее место службы, характеристику. «Это очень длительная работа, но вот такого не хотелось бы, чтобы это еще повторилось. Это упущение младшего и среднего командного состава», — заключила она.

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