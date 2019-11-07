Медведев подвел итог перехода России на цифровое телевидение

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал успешным переход России от аналогового вещания к цифровому. Его цитирует РИА Новости.

«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно», — заявил Медведев на заседании правительства. Он добавил, что в результате перехода 20 общедоступных телевизионных каналов вещают в хорошем качестве и заверил, что их «теперь смотрят в каждом доме».

В понедельник, 14 октября, на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Аналоговый сигнал был отключен на территории всей страны.

Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов.

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После отключения аналогового сигнала без телевидения, по разным оценкам в 2018 году, могли остаться от 10 до 30 процентов жителей страны. Комплексное исследование по заказу Минпромторга показало, что отрезанными от телевидения могут быть до 33,7 миллиона семей (именно столько телевизоров к октябрю 2018 года не могли принимать цифровой сигнал).

Переход индустрии на цифровые рельсы проходил в рамках целевой программы «Развитие телерадиовещания», она стартовала в 2009 году. На реализацию программы выделили 174 миллиарда рублей, из них 97 миллиардов — средства из федерального бюджета.

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