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Минюст захотел ликвидировать еще одну общественную организацию

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Управление министерства юстиции по Ингушетии подало в Верховный суд республики заявление о ликвидации «Совета тейпов ингушского народа» в связи с выявленными ведомством нарушениями. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

По информации издания, поводом для подачи заявления послужил тот факт, что организация не устранила выявленные во время проверки управления Минюста нарушения, среди которых несоответствие устава организации и ее юридического адреса требованиям законодательства.

Также «Совет тейпов ингушского народа» якобы не публиковал отчеты об использовании имущества и выбрал в качестве символики герб, который содержит «солярный знак, схожий до степени смешения с нацистской символикой».

Кроме того, Минюст счел вмешательством в деятельность органов государственной власти заседание шариатского суда, который состоялся в декабре 2018 года. На нем якобы планировалось выяснить, как проголосовали депутаты на утверждении соглашения о передаче ингушских земель Чечне.

6 декабря Конституционный суд России признал, что соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней не противоречит основному закону страны.

В сентябре между Чечней и Ингушетией было подписано соглашение о границе, которое вызвало протесты в Магасе: по мнению активистов, состоялся неравноценный обмен нежилыми территориями. В то же время жители населенных пунктов на границе заявляли, что не видят причин для споров. Председатель «Совета тейпов ингушского народа» Малсаг Ужахов и еще несколько лидеров протеста находятся в СИЗО из-за применения насилия в отношении силовиков.

Обострение территориального конфликта между республиками, который длится с момента распада Чечено-Ингушской АССР, началось в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом.

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