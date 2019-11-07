Россияне угнали автомобиль у больных детей и исправились

В ингушском селе Троицкое угонщики единственного автомобиля «Лада Гранта» из интерната для детей-инвалидов вернули его после специального репортажа телекомпании «Ингушетия». Об этом сообщает «Интерфакс».

Об угоне стало известно 1 ноября. Автомобиль использовали для перевозки детей в больницы, а также для других нужд учреждения. После происшествия корреспондентка «Ингушетии» Диана Дударова сделала репортаж об угоне.

По данным газеты «Ингушетия», незадолго до кражи водитель автомобиля ушел на больничный, и директор интерната Хамзат Мальсагов сам ездил по делам. Вечером он парковался возле своего дома. Местные жители предположили, что угонщик выжидал момент для угона.

В ночь на 7 ноября брату директора интерната Хамзата Мальсагова подбросили записку с наводкой, где искать автомобиль. Ее оставили на парковке возле железнодорожного вокзала Назрани. Мальсагов предположил, что у похитителя «пробудилась совесть». Отмечается, что дверной замок, сломанный взломщиком, заменили на новый, а ключи лежали в салоне машины. Кроме того, все документы, находившиеся в салоне, остались на месте.

Первую машину интернату подарил депутат Алихан Харсиев. Узнав о происшествии, он практически сразу заменил украденную машину на автомобиль такой же марки, теперь у детдома два транспортных средства. Угнанный автомобиль вернут в детдом после окончания следственных действий.

Ранее в Самаре местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля, но ему не поверили и приговорили к исправительным работам за ложный донос в прокуратуру. Спустя год кузов угнанного автомобиля с тем же заводским номером нашли в соседнем регионе.

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