Назван раздражающий россиян вид жилья

Большинство российских граждан, владеющих невыделенными долями в жилых помещениях, стремятся от них избавиться. Об этом говорится в материалах петербургского агентства «Доли.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Такой объект недвижимости нельзя сдать в аренду, жить в нем тоже проблематично, но на содержание квадратных метров все равно приходится тратиться — собственники обязаны вносить коммунальные и налоговые платежи. Из-за этого россияне обычно стремятся оперативно избавиться от доли, поручая ее продажу риелторам.

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«Основными продавцами долей в Северной столице являются бывшие супруги, наследники, родственники, которые совместно приватизировали объект, а теперь не проживают вместе, — поясняют эксперты. — Причиной реализации объекта, как правило, является желание освободиться от ненужного объекта, получив средства».

Найти покупателя на такой лот весьма сложно: невыделенные доли подходят только для прописки. «В большинстве своем доли — бесперспективный товар», — заключают агенты.

В конце минувшего октября стало известно, что каждый второй россиянин доволен своим жильем. За год этот показатель увеличился на восемь процентных пунктов — до 52 процентов. 87 процентов россиян в возрасте 18 лет и старше в настоящее время проживают в домах или квартирах, принадлежащих лично им или членам их семей, выяснили аналитики.

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