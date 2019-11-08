Россияне назвали самые перспективные профессии будущего

Почти 40 процентов российских родителей хотят, чтобы их дети стали программистами и специалистами в сфере IT, следует из результатов опроса образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Работу в области программирования и IT выбрали 38 процентов респондентов. На втором месте — профессия врача, которую назвали 28 процентов опрошенных родителей. На третьем — профессия бизнесмена с 20 процентами.

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Также в первую пятерку вошли профессия инженера (18 процентов респондентов) и творческие специальности (артист, музыкант, писатель, художник, журналист) — 15 процентов.

Помимо этого респондентам было предложено выбрать самый важный школьный предмет. Первые четыре места заняли математика, иностранные языки (по 63 процента), русский язык (59 процентов) и информатика (56 процентов). Далее следуют финансовая грамотность и бухгалтерия (33 процент), а также история, химия и биология (по 32 процента).

Ранее в ноябре аналитики портала hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий будущего. В первую тройку вошли специальности биоинженера, биофармаколога и специалиста в области биоинформатики.

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