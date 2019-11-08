Клуб «16 Тонн» открывает новую площадку

Клуб «16 Тонн» объявил об открытии новой площадки. Арт-паб «16 Тонн» откроется по адресу Арбат, 28, строение 1. Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

У арт-паба будет собственная музыкальная программа, которая расширит репертуар основной площадки, позволив познакомить аудиторию с другими коллективами. Кроме камерной сцены, в заведении также будут функционировать ресторан современной европейской кухни и традиционный паб.

Куратором арт-паба «16 Тонн» выступит Павел Камакин, многолетний промоутер «16 Тонн», а также организатор международного фестиваля Music Race и со-основатель компании UMC, которая привозила в Москву такие коллективы, как The White Stripes, Stereo MC’s, Scissor Sisters и Goblin.

Ранее в сентябре «16 Тонн» провел на Балеарских островах первый музыкальный фестиваль-регату 16 TONS MUSIC RACE. В нем приняли участие такие артисты, как Noize MC, Sunsay, Антоха MC, Pompeya и ОбеДве.

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