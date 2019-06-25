Дуэт Plaid представит новый альбом в Москве

В Москве пройдет концерт дуэта Plaid, на котором музыканты представят новый альбом Polymer. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится в четверг, 27 июня в столичном клубе «16 Тонн», в котором артисты уже выступали в 2011 году. В состав дуэта входят Эд Хэндли и Эндри Тёрнер. Они пишут электронную музыку, но при этом часто используют живые инструменты.

Polymer — это десятая юбилейная пластинка Plaid. Альбом поступит в продажу 7 июня. Сами музыканты называют его «пластинкой в духе своего времени» и отмечают, что на создание Polymer их вдохновила глобализация и проблемы, связанные с ней.

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