Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.

Фотография первого серийного самолета размещена в Telegram. «В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», — сказал Криворучко по итогам посещения «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода» (КНААЗ).

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

Замминистра обороны напомнил, что до 2028 года ВКС России должны получить 76 таких истребителей, а в 2019 году Минобороны было поставлено от КНААЗ 10 единиц Су-35С. Столько же таких самолетов ВКС получат в следующем году.

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских вооруженных силах (ВС).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!