Водитель потерял по дороге коллекцию секс-игрушек на миллион фунтов

В английском графстве Нортгемптоншир преступники обокрали грузовик с партией секс-игрушек общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов (81,7 миллиона рублей). Об этом сообщает местная газета Birmingham Mail.

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября. Водитель доставлял партию интимных товаров из города Филикстоу в магазины компании Rocks-Off Ltd, расположенные в Кеттеринге. По данным полиции, продукция была украдена в промежутке с 1:00 до 6:30 утра, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.

В четверг, 7 ноября, полиция Нортгемптоншира опубликовала информацию о краже на официальной странице в Facebook. Сотрудники попросили очевидцев инцидента немедленно позвонить в полицейский участок по указанному номеру телефона. Пост стал вирусным и разлетелся по сети.

«Очень жаль, что они так и не доставят свой товар. Думаю, многие покупатели расстроятся», — насмехались одни. «Где находился этот грузовик? Спрашиваю не для себя, а для друга», — шутили другие. «Как всегда, комментаторы не разочаровали», — иронично подытожили полицейские.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании ребенок по ошибке явился в школу с вибратором на ухе. Ребенок считал странное устройство слуховым аппаратом, однако, присмотревшись, библиотекарь с ужасом поняла, что это мужская секс-игрушка.

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