Бабченко предрек гибель России при нефти по 12 долларов

Россия прекратит свое существование через два месяца после того, как стоимость нефти упадет до 12 долларов за баррель. Об этом в интервью «Белсат» заявил журналист Аркадий Бабченко.

По его словам, последний шанс российской оппозиции прийти к власти был в 2011 году. После этого, отметил Бабченко, нынешнее руководство укрепилось, «наращивает силы, закупает огнеметы для Росгвардии, передвижной комплекс "Стена"».

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Журналист также заявил, что в очереди на «поглощение» Россией на первом месте стоит Белоруссия, затем Украина и Северный Казахстан. «В Беларуси не произошло такого возрождения национальной самоидентификации, как в Украине. Язык Беларуси — русский. А где русский язык — туда приходит Россия. Практика показывает», — добавил Бабченко.

Главным сдерживающим фактором в этом случае, по мнению публициста, может послужить лишь поддержка НАТО.

В том же интервью Бабченко назвал русских рабами и сравнил их с украинцами. «И все те, кто не хотел быть рабом, бежал в украинскую вольницу», — подчеркнул он.

Также журналист раскрыл причину своего переезда с Украины в Израиль. Он сказал, что принял такое решение из соображений безопасности и предпочитает следить за происходящим в стране «за заборчиком».

В феврале 2017 года Аркадий Бабченко покинул Россию и уехал на Украину. Незадолго до этого он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

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