Бразилец из сборной порассуждал об изменившей его России

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, как изменился за годы жизни в России. Слова футболиста передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам бразильца, до переезда в Москву он был очень открытым человеком, чем пользовались другие люди. За время, проведенное в России, Гильерме понял, что таким быть нельзя. «Потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России я заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился», — заметил вратарь.

В этом же интервью Гильерме поделился мнением о расизме в среде российских болельщиков. 33-летний игрок признался, что лично не сталкивался с оскорблениями на расовой почве. При этом Гильерме отметил, что его могут обозвать «в шутку».

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года, вместе с командой он стал чемпионом России. В 2015-м он оформил российское гражданство и стал призываться в сборную страны. Сейчас Гильерме является основным вратарем национальной команды.

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