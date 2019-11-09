Перетяжеленный Ил-112В облегчили

Первый опытный образец российского легкого транспортного самолета Ил-112 облегчили на одну тонну, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ильюшина».

«На самолете реализованы решения по оптимизации взлетной массы, что позволило снизить вес конструкции более чем на тонну. Этого удалось добиться за счет использования композиционных материалов, усовершенствования систем и оборудования самолета», — отметили в компании.

Согласно «Ильюшину», данные работы проводятся «Воронежским акционерным самолетостроительным обществом» (ВАСО) «по согласованию с заказчиком — Минобороны России».

В апреле главный конструктор компании Николай Таликов заявил, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики, а получившийся перетяжеленным самолет необходимо облегчить на 2,5 тонны.

Первый полет Ил-112В состоялся в марте на аэродроме завода «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

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Первая пробная рулежка самолета прошла в декабре 2018 года.

Первая выкатка машины состоялась в ноябре.

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

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