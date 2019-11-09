МТС будет развивать искусственный интеллект в альянсе

МТС совместно со Сбербанком, «Яндексом», Mail.ru, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) будут развивать искусственный интеллект в России. 9 ноября на Московской международной конференции AI Journey 2019 руководители компаний подписали соглашение о создании Альянса по искусственному интеллекту.

«Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва», — прокомментировал событие президент МТС Алексей Корня.

Глава МТС также отметил, что альянс позволит сформировать в России необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта.

11 октября 2019 года Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До 15 декабря по поручению президента будут внесены изменения в национальную программу «Цифровая экономика России». Глава государства дал задание правительству в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

МТС участвовала в разработке драфта стратегии, эксперты компании работали над разделами по обработке естественного языка и данным.

В 2017 году МТС создала подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Центр искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, включая распознавание голоса и компьютерное зрение, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.

