МТС запустит Tax Free в розничной сети

Компания МТС до конца 2019 года подключит систему Tax Free в собственной розничной сети. Она позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории Российской Федерации. На первом этапе будет подключено более 130 магазинов в 10 городах, затем сервис планируется масштабировать на все офисы продаж МТС. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

В декабре 2019 года к системе Tax Free будут подключены салоны МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Самаре. Данные города принимают наибольший поток иностранных туристов и рекомендованы Минпромторгом к пилотному проекту Tax Free.

В качестве партнера проекта выступает отечественный оператор HI.SKY Tax Free. С помощью сервиса HI.SKY Tax Free иностранные покупатели смогут возвращать до 12 процентов от стоимости приобретенных товаров в салонах МТС.

Системой Tax Free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учетом НДС. Для возврата НДС иностранцам необходимо оформить в магазине чек Tax Free, получить отметку таможенного органа и предоставить чек Tax Free для оплаты оператору HI.SKY.

