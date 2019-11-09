Известная соцсеть анонсировала дату отказа от лайков

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Пользователей Instagram из США со следующей недели лишат лайков под публикациями. Об этом заявил гендиректор компании Адам Моссери (Adam Mosseri), сообщает Wired.

По его словам, юзеры не смогут увидеть лайки под постами других людей. Выступая на конференции, он пояснил, что скрытие лайков коснется не всех американцев, но многих из них. «Здесь в аудитории пара сотен людей, так что некоторым из вас определенно скроют лайки», — добавил Моссери.

Он также рассказал, что Instagram уже попробовал скрывать лайки пользователям других стран, таких как Канада, Австралия, Япония. Аудитория сдержанно отреагировала на его заявление. Глава компании пояснил, что отказ от публичной демонстрации количества лайков направлен в первую очередь на молодежь с тем, чтобы уменьшить соревновательный элемент и сделать первостепенной коммуникацию между людьми.

О планах соцсети скрывать лайки стало известно еще в апреле. Официально Instagram начал проводить тесты по скрытию лайков с весны 2019 года. В рабочую группу добавили также Бразилию, Новую Зеландию, Италию и Ирландию. Авторы постов все еще могут увидеть общее количество лайков, однако они скрыты для подписчиков.

По данным на 2018 год, в Instagram зарегистрированы 1,1 миллиарда человек. Подсчет лайков на фотоплатформе нередко превращается для пользователей этой соцсети в соревнование. В погоне за популярностью юзеры готовы покупать их за деньги, искать способы сделать более впечатляющие фотографии, взаимно подписываться и обмениваться одобрительными оценками.

Ранее сообщалось о похожих планах и у соцсети Facebook. Так администрация сервиса намерена защитить юзеров от бесконечной погони за популярностью и зависти друг к другу. Тем не менее, пока в этой соцсети функция не включена.

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