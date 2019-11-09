Указ Зеленского о СМИ окрестили «драконовским»

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского оградить украинские СМИ от влияния «страны-агрессора» имеет характер «драконовских мер», заявил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, изменения в информационном законодательстве должны быть одобрены журналистами и медиадеятелями, а также международными институтами. «Драконовские поправки в том виде, как их озвучивают отдельные представители власти, — это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства"», — написал Томиленко.

Он также отметил, что украинские власти предлагают журналистам сообщать о приказах начальства о манипуляции при освещении новостей. Томиленко утверждает, что «на основании этих доносов» журналистам обеспечат защиту, а на руководителей медиа будут наложены санкции.

Указ украинского лидера о рассмотрении законопроекта, содержащего требования и стандарты новостей, был обнародован 9 ноября. В тексте говорится, что будут разработаны законопроекты, регулирующие деятельность медиа в стране и запрещающие физическим и юридическим лицам «страны-агрессора» владеть или финансировать медиа на Украине.

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