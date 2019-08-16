Зеленского обвинили в сужении свободы слова на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил изменения ситуации со свободой слова. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, проблема соблюдения свободы слова на Украине стала критической. «Причем, она становится еще хуже, чем это было при предыдущем режиме [президента Петра] Порошенко», — подчеркнул он.

Медведчук пояснил, что ситуацию со свободой слова нельзя считать наследием Порошенко. «Все действия со стороны Национального совета радиовещания по отношению к отдельным каналам и СМИ — свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан правду», — подчеркнул он.

Глава политсовета партии добавил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский пытается зачистить информационное пространство и «оставить только те СМИ, которые будут угождать власти».

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