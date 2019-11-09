Трамп порадовался падению Берлинской стены

Президент США Дональд Трамп поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены, раскритиковав социализм. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В этот день в 1989 году смелые мужчины и женщины Восточной и Западной Германии объединились с тем, чтобы обрушить стену, возвышавшуюся как символ репрессий и обанкротившегося социализма на протяжении более чем четверти века», — отметил американский лидер.

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Трамп также раскритиковал власти Восточной Германии и социалистического блока, которые, по его словам, угнетали народы своих стран. По его словам, по всему миру до сих пор «используют репрессивную тактику тоталитаризма в стиле Советского Союза».

Глава Белого дома также процитировал строчки «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Фрагмент стены длиной 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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