Меркель предрекла восточным немцам еще полвека отставания

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что на выравнивание условий жизни в восточной и западной частях Германии может занять около полувека. Об этом она заявила в интервью Süddeutsche Zeitung

По ее словам, надежды на то, что процесс пройдет быстро, не оправдались. «Спустя 10-20 лет [после падения Берлинской стены] была надежда, что это произойдет быстрее», — подчеркнула Меркель. Канцлер Германии отметила, что тема падения Берлинской стены активнее обсуждается в немецком обществе из-за роста националистических и протекционистских тенденций в мире.

Меркель убеждена, что в стране уделяется большое внимание различию между «старыми» и «новыми» землями. «Следует научиться сносить и трудности свободы, заключающиеся в том, что нужно принимать решения. Жизнь в ГДР иногда определенным образом была почти удобной, поскольку на некоторые вещи просто нельзя было повлиять», — резюмировала политик.

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В октябре стало известно, что более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе. 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР. 70 процентов опрошенных считают, что до объединения чувствовали себя безопаснее.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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