Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Соответствующий текст размещен на сайте представительства Германии в России.

«Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда Вами лично», — отмечается в письме. При этом там подчеркивается, что Штайнмайеру «больно видеть» нынешнее состояние дел в отношениях между Европой и Россией. По словам немецкого президента, Германия всегда будет глубоко признательна единственному президенту Советского Союза.

В августе бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Модров заявил, что Горбачев не смог оценить возможности СССР при объединении Германии. Модров рассказал, что руководство ГДР в конце января 1990 года, после падения Берлинской стены, предлагало поэтапный план объединения государства за 5-6 лет, которое в итоге должно было стать нейтральным в военном отношении. Однако затем, после обещаний канцлера ФРГ Гельмута Коля гуманитарной помощи СССР, это предложение было забыто.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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