Немецкий клуб «возвел» Берлинскую стену на поле и напомнил о ее падении

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 09 ноября 2019, 15:17

Футбольный клуб «Герта» перед матчем чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» устроил перфоманс в честь 30-летия со дня падения Берлинской стены. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Football on BT Sport.

В середине поля на Олимпийском стадионе в Берлине появилась пластиковая стена. При этом футболисты, выходя на газон, оказались по разные стороны от сооружения. В итоге стена была обрушена. Перфоманс также поддержали фанаты «Герты», растянувшие на трибунах изображение Бранденбургских ворот.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Фрагмент стены длиной 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!