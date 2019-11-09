США начали продажу «углерод-негативной» водки

Американская компания Air запустила продажи «углерод-негативной» водки, сообщает Popular Mechanics.
Технология изготовления подобного алкогольного напитка, согласно американскому изданию, предполагает сокращение содержания углерода в атмосфере. Для производства такой водки достаточно воды, воздуха и электричества. Одна бутылка водки Air стоимостью 65 долларов содержит столько же углерода, сколько способны поглотить 7,5 дерева.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону бутылку белорусской водки «Президент», заявив, что она лучше аналогичного напитка из России.
В апреле Росалкогольрегулирование сообщило, что на российском рынке треть всей водки, проверенной организацией в 2018 году, оказалась подделкой.