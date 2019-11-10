В российской больнице пациентку бросили на полу в коридоре

В одной из больниц Орска Оренбургской области медики оставили лежать на полу в коридоре пациентку, которую привезли на томографию. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

В региональном Минздраве изданию пояснили, что женщина пролежала на полу «не более пяти минут». В это время медработник, который доставил ее в учреждение, якобы был занят составлением документов в кабинете компьютерной томографии.

В ведомстве также уточнили, что женщина была укутана в одеяла и лежала на носилках.

В июле беременная жительница Уфы пожаловалась, что в клинике, куда ее положили на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Женщина ушла из больницы, но на следующий день ей стало хуже, и пришлось вернуться. Руководство учреждения объяснило госпитализацию рожениц в коридор нехваткой мест в палатах.

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