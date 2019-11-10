Россиянам рассказали об опасности моющих средств

Эксперты порекомендовали россиянами обращать внимание на содержание поверхностно-активных веществ (ПАВ) в составе бытовой химии, а также объяснили, как выбрать безопасное моющее средство. Их слова в воскресенье, 10 ноября, приводит РИА Новости.

Так, профессор химического факультета МГУ Валерий Петросян сообщил, что в составе моющих средств не должно быть хлорорганических соединений, алкилбензолсульфонатов и этоксилированных алкилфенолов. Однако, по словам Петросяна, компании-производители научились маскировать эти вещества и вводить в заблуждение несведущих покупателей. Например, вместо хлорорганики они заявляют «биологически активные добавки», а вместо алкилбензолсульфонатов — «ионогенные».

Ассистент кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Вероника Смагина добавила, что на упаковке должны приводиться меры предосторожности: даже дома необходимо работать в перчатках, защищать глаза, дыхательные пути и кожу, не вдыхать средство, беречь от детей и проветривать помещение после уборки. Как рассказала эксперт, вдыхать порошки опасно из-за входящих в состав фосфатов и ПАВ: их частички могут оседать в легких.

Смагина также отметила, что в настоящий момент производители отказываются от агрессивных соединений в пользу натуральных. Например, вместо соляной кислоты используется лимонная. Несмотря на более высокую стоимость продукта, осведомленный покупатель выбирает качественные корейские, японские и дорогие отечественные средства.

В ноябре в Роспотребнадзоре рассказали, что губки для мытья посуды необходимо менять как минимум раз в неделю. В ходе исследований было обнаружено, что кухонные губки содержали дрожжи и плесень (86 процентов), а также колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям (77 процентов). Еще в 18 процентах случаев в них находили стафилококковые бактерии.

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