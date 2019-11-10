Россиянин упал с моста на провода и выжил

В Ростове-на-Дону местный житель упал с автомобильного моста на провода и остался жив. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

По информации издания, инцидент произошел в Пролетарском районе города. Во время падения 31-летний мужчина задел высоковольтную линию и получил ожоги тела и нижних конечностей, а также перелом основания черепа. Его госпитализировали. Пострадавший впал в кому, с ним работают врачи.

Ранее жительница Симферополя упала со Стол-горы в Крыму и осталась в живых. 26-летняя путешественница оступилась во время прогулки на вершине горы и сорвалась с высоты 40 метров. Поскольку после падения девушка оказалась в труднодоступном для спасателей месте, им понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы добраться до нее. По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, у подножия горы росла густая растительность, благодаря чему удалось смягчить падение, и пострадавшая осталась жива, упав с высоты 13-го этажа.

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