Женщинам сделали нижнее белье с подогревом

На сайте Amazon появилось женское нижнее белье с подогревом. На предложение обратили внимание в The Sun.

Розовые трусы с высокой линией талии The Smart Heated Panties работают благодаря батарее, которая может держать заряд 12 часов. Стоимость новинки составляет 41 фунт стерлингов (около 3,5 тысячи рублей).

В описании говорится, что белье способствует сохранению здоровья и репродуктивной функции, а также оказывает противовоспалительное действие. Трусы оснащены пятью режимами обогрева, один из которых рекомендуется использовать во время морозов.

Они подходят для повседневной носки, и их можно стирать вручную.

В марте французский модный бренд Y/Project выпустил джинсовые «трусы», которые вызвали недоумение у покупателей. Вещь представляет собой экстремально короткие шорты синего цвета с карманами по бокам и шлевками для ремня. Цена на джинсовые «трусы» — 340 долларов (около 22 тысяч рублей).

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