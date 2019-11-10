Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России

Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на еще не опубликованный документ.

Отмечается, что в числе прочих в докладе упоминается экс-заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко. В России он обвиняется в хищении акций «Енисейнефтегаза», но с 2011 года у него имеется гражданство Великобритании. Его называют одним из главных спонсоров Консервативной партии — за последние семь лет он пожертвовал более 1,25 миллиона долларов.

В докладе фигурирует и имя бизнесмена Александра Лебедева. Отмечается, что его сын Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. По приглашению Евгения в 2018 году нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещал семейные вечеринки в итальянском доме Лебедевых. Кроме того, в 2015 году они провели совместную акцию в поддержку бездомных ветеранов и переночевали на улице.

Также упоминается жена экс-замминистра финансов России Владимира Чернухина — Любовь Чернухина. Уточняется, что за 2018 год она пожертвовала партии более 450 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее в ноябре сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал публикацию секретного доклада, касающегося России. В документе анализируется информация о попытках Москвы повлиять на референдум по выходу Лондона из Евросоюза, а также о российском финансировании Консервативной партии Великобритании, которую возглавляет премьер-министр.

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