Трамп анонсировал скорое обнародование второго разговора с Зеленским

Дональд Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, подробности разговора могут быть раскрыты во вторник, 12 ноября. Сделать это на день раньше не получится, поскольку 11 ноября в США отмечается государственный праздник — День ветеранов.

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«Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два телефонных разговора с президентом Украины. И тогда вы скажете мне, думаете ли вы, что там что-то не так», — заявил он, в очередной раз отметив, что сложившаяся политическая ситуация является «охотой на ведьм».

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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