«МегаФон» откроет интернет-магазин на Tmall

«МегаФон» запустит свою онлайн-площадку на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, к началу традиционных ноябрьских распродаж. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора. В стартовой линейке магазина «МегаФона» — продукция Apple.

Магазин «МегаФона» будет доступен по адресу megafon.ru.aliexpress.com. Ко дню распродаж 11 ноября на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. Таким образом, «МегаФон» стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall.

В дни распродажи продукция в магазине «МегаФона» будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 Gb будет доступна за 42 490 рублей. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером «МегаФон Ритейл». В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Россия. В нашей стране 4,5 миллиона пользователей ресурса в месяц и этот показатель растет более чем на 10 процентов год к году. Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40 процентов от общего оборота платформы и растут более чем на 100 процентов в денежном и на 50 процентов — в количественном выражении год к году.

«Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом "МегаФон" в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«Участие "МегаФона" во "Всемирном Дне шопинга" с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple», — комментирует генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

