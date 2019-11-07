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«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

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«МегаФон» первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора. Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами — один из ключевых факторов развития бизнеса. "Виртуальная АТС" от "МегаФона" позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа»», — прокомментировал запуск приложения директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

Сегмент ВАТС остается одним из самых быстро растущих на российском рынке. По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2018 году объем рынка виртуальных АТС в России вырос на 35 процентов по сравнению с 2017 годом и составил 7,9 миллиарда рублей. При этом в натуральных показателях рынок увеличился на 45 процентов, количество компаний-клиентов достигло 267 тысяч.

Больше всего клиентов ВАТС работают в Москве — на столицу приходится 46 процентов доходов и 38 процентов — компаний-клиентов. Далее следуют Санкт- Петербург, Уральский и Приволжский ФО - регионы с высокой концентрацией бизнеса и большим количеством предложений от провайдеров ВАТС. Доли Москвы и Санкт-Петербурга постепенно снижаются, регионы растут.

Основная доля выручки от сервисов ВАТС приходится на компании из сегментов «Торговля» (оптовая, розничная и e-commerce) (33 процента) и «Услуги/сервисы» (17 процентов). Постепенно растет интерес к услуге со стороны компаний из секторов «Недвижимость», «Производство», «Медицина», «Транспорт и логистика», чему способствуют, в том числе, предлагаемые операторами специальные отраслевые решения.

В ближайшие 5 лет, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», среднегодовой рост рынка ВАТС в России составит 21 процент. Ожидается, что в 2023 году его объем достигнет 22 миллиарда рублей, а количество компаний-клиентов превысит 700 тысяч.

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