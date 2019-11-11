Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге

Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 11 ноября.

«Это чудовищный акт безумия», — сказал Песков.

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По его словам, причины преступления, «которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом», будут установлены в ходе следствия.

Олега Соколова задержали 9 ноября, он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками студентки. Позже он оформил явку с повинной. Преподаватель рассказал, что совершил преступление из-за ревности.

По данным издания «Фонтанка», Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

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