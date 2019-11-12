Поссорившийся с женой россиянин умер после допроса в полиции

Уроженец Северной Осетии умер после допроса в отделении полиции поселка Бор Ленинградской области. Об этом «Кавказ.Реалии» сообщила его сестра.

По словам Карины Хинчаговой, 23 октября ее брат — 36-летний Тимур Хинчагов — поссорился со своей гражданской женой в магазине. Разговор на повышенных тонах услышали сотрудники магазина и вызвали полицию, после чего мужчину доставили в отделение.

На следующий день Хинчагов попал в реанимацию. В больнице родственникам сказали, что мужчина находится в очень тяжелом состоянии, его мозг сильно поврежден, а травмам — меньше суток. «В полиции этот факт отрицают, говорят, что врач такое сказать не мог, — добавила сестра погибшего. — Они утверждают, что у них есть видео, на котором видно, что он бился головой об стены, но показать они мне его не могут до окончания следственных действий».

После смерти Хинчагова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В конце октября сообщалось о ЧП, произошедшем в дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда. Задержанный за мелкое хулиганство футболист команды «Прогресс» повредил батарею и умер от термических ожогов. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице. После инцидента два сотрудника части были уволены, еще семеро получили предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности.

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