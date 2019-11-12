Сыгравшую убийцу в хорроре актрису обвинили в настоящем убийстве

Американскую актрису Эйслинг Такер Мур-Рид обвинили в убийстве своего дяди. Это произошло через день после окончания съемок фильма ужасов, в котором она сыграла убийцу, передает NBC.

Инцидент произошел в 2016 году, однако тогда артистка заявила, что убийство было совершено по неосторожности. Она была отпущена под залог, после чего приняла участие в съемках хоррора под названием From the Dark («Из темноты»).

Обвинения в намеренном убийстве были предъявлены 30-летней Мур-Рид после того, как полиция получила видео произошедшего. Актриса сама записала на телефон убийство своего родственника. На кадрах она с пистолетом в руке называет дядю, появившегося в доме ее бабушки, сукиным сыном, после чего стреляет в него. Полиция задержала женщину.

Продюсеры фильма ужасов заявили, что во время прослушивания актриса рассказала им иную версию произошедшего, в которой она «предстала героиней». «Как только мы увидели видеозапись, мы поняли, что вся ее история была полностью выдумана», — заявил Джастин Адамс, один из создателей ленты.

В «Из темноты» Мур-Рид сыграла туристического гида, которая убивает другого персонажа. «Нам казалось, что она понимает своего персонажа гораздо лучше, чем мы», — признался Адамс.

Релиз хоррора был отложен на неопределенный срок.

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