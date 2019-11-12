Македонец и турки задумали убить «неверных» в Германии и попались

Полиция задержала троих боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые хотели устроить теракт на западе Германии. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах, передает Reuters.

Главный подозреваемый — 24-летний уроженец Македонии, который пытался собственноручно собрать взрывчатку и купить оружие в сети. В его доме нашли разные детали, которые могли быть использованы для создания взрывного устройства. У мужчины было двое сообщников — двое турок 22 и 21 лет.

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«Мужчины хотели убить как можно больше "неверных" в одном из городов региона Рейн-Майн», — заявила прокурор Надия Нисен. Она добавила, что в прошлом все подозреваемые открыто говорили о своей принадлежности к ИГ.

Главарь должен предстать перед судом в течение дня 12 ноября. На слушаниях примут решение о мере пресечения: судья либо выдаст ордер на арест, либо определит порядок предварительного заключения.

11 ноября Турция начала высылать боевиков ИГ в страны, из которых они прибыли на Ближний Восток. Среди них — как минимум семеро с немецким гражданством, которые ожидают депортации.

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