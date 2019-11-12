Сотрудница российского банка похитила деньги у 80 пенсионеров

В отношении бывшей сотрудницы отделения банка в Сосновском районе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении шести миллионов рублей со счетов пенсионеров. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Подозреваемой вменяется часть 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Свою вину она полностью признала.

По данным следствия, сотрудница финансовой организации выводила деньги со счетов на протяжении четырех лет, обманув за это время 80 человек. После ее увольнения, банк выплатил обманутым клиентам ущерб в полном объеме, а теперь собирается взыскать эту сумму с подозреваемой.

В июле сообщалось, что кассир банка в Калининском районе Уфы присвоила 6,5 миллиона рублей и сбежала. В пресс-службе банка сообщили, что 39-летнюю женщину задержали сотрудники собственной службы безопасности в ходе плановой проверки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru