Россиянка с ВИЧ отстояла право кормить ребенка грудью

В Санкт-Петербурге ВИЧ-положительная мать через суд доказала свое право кормить младенца грудью. Об этом рассказала адвокат женщины Ольга Кривонос, передает «Фонтанка».

По информации издания, женщина узнала о своем ВИЧ-положительном статусе еще до беременности, но не занималась лечением, так как считала, что вируса не существует. Однако после разъяснений врачей она изменила свою позицию. Сразу после родов женщина начала кормить ребенка грудью. Работники роддома попытались остановить ее, но она восприняла их слова как предвзятое отношение.

Младенца отправили в дом малютки, вирус у него не выявили. В сентябре он вернулся в семью по решению Московского суда, удовлетворившего иск отца ребенка. Уголовное дело по части первой статьи 122 УК («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»), под которое попала мать, еще расследуется.

Ранее в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла. Десятилетняя ВИЧ-инфицированная девочка умерла 27 августа 2017 года. Ее родители — ВИЧ-диссиденты, они отказались давать антиретровирусную терапию, считая, что заболевание — это миф, придуманный фармацевтами для получения денег. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о том, что приемные родители ВИЧ-инфицированной девочки отказывались ее лечить из-за религиозных убеждений.

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