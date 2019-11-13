Россия запаслась отходами от драгоценностей

Количество ввезенных в Россию драгоценных металлов, камней и сделанных из них украшений увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По подсчетам аналитиков, в период с января по август текущего года общая сумма импортируемых товаров составила порядка 658,8 миллиона долларов. Это более чем на 45 процентов превышает показатели прошлого года. В числе крупнейших поставщиков значатся Италия, Великобритания и Германия.

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Наибольшие показатели по импорту (+68 процентов — до 197 миллионов долларов) зафиксирован из стран СНГ. Специалисты FinExpertiza подчеркнули, что большая часть товаров — отходы и лом драгоценных металлов — на них приходится около 123,5 миллиона долларов.

По данным российского Минпромторга, в стране сокращается спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов. В ведомстве подсчитали, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза за пять лет — до 41 тонны. Что касается серебра, то рынок сокращается, в том числе, из-за падения покупательной способности населения.

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