Кадыров захотел прямого пути в Грузию

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил открыть дорогу из Чечни в Грузию, сообщает ТАСС в среду, 13 ноября. Этот проект планировался после завершения первой военной кампании, но грузинская сторона заморозила его.

«От [села] Итум-Кали до Грузии вообще ехать 40-50 минут, и там была дорога у нас, — сказал Кадыров журналистам. — Если открыть дорогу, то это через Турцию, и уже ты доезжаешь до Европы, для Северного Кавказа это очень необходимая дорога». Кадыров отметил, что необходимо проработать техническую сторону вопроса и представить проект Минтрансу, правительству и президенту России.

Строительство трассы из Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии началось вскоре после завершения первой чеченской войны в 1996 году и было свернуто в 1998-м по инициативе Грузии, отмечает агентство. В настоящий момент единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии — транспортно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» в Северной Осетии.

Ранее в ноябре силовики объяснили, зачем Кадырову кортеж из десятков автомобилей: сотрудник МВД Дагестана в отставке Магомед Шамилов назвал Чечню «тяжелым и опасным» регионом. Он подчеркнул, что охрана глав регионов предусмотрена российскими законами и Рамзан Кадыров «должен быть охраняем, если он нужен России и Чеченской Республике». 5 ноября в сети появилось видео, на котором по дороге проезжают 15 черных автомобилей, сопровождающих Кадырова. В комментариях пользователи раскритиковали главу республики и рассказали, что часто машин в его кортеже бывает в два-три раза больше.

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